Адвокаты: Иващенко, чтобы встать с кровати, нужно полтора часа

Адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО просят руководство Генеральной прокуратуры взять под личный контроль организацию лечения их подзащитного в связи с резким ухудшением его здоровья.

Как сообщил УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, соответствующее обращение он и его коллега Сергей ФРОЛЬКИС направили 10 января на имя заместителя генпрокурора Анатолия ПРЫШКО.

«Состояние здоровья Валерия ИВАЩЕНКО настолько критическое, что для того, чтобы встать с постели, ему необходимо потратить минимум полтора часа. Именно столько времени уходит у него на проведение манипуляций, связанных с попыткой запуска своей опорно-двигательной системы: по утрам боли в позвоночнике у него настолько обостряются, что он вынужден обращаться к медперсоналу СИЗО для получения обезболивающих медицинских препаратов, четко осознавая при этом пагубность таких препаратов для организма, но без них он вообще не может подняться с постели», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Учитывая это, продолжил адвокат, «вчера мы вынуждены были направить ходатайство заместителю генерального прокурора Украины Анатолия ПРЫШКО с просьбой взять под личный контроль организацию доставки нашего подзащитного в медицинское учреждение для лечения, так как на первое подобное обращение от 26 декабря 2011 года мы получили формальную отписку, однако обстоятельства наталкивают нас на заключение, что Валерию ИВАЩЕНКО вообще не будет предоставлено лечение и он превратится в инвалида».

Б.НЕЧИПОРЕНКО напомнил, что согласно рекомендациям врачей-невропатологов В.ИВАЩЕНКО подлежит госпитализации в специализированный стационар клинической больницы для лечения, но, несмотря на неоднократные поручения суда организовать его доставку в медучреждения для проведения лечения, они игнорируются соответствующими государственными органами, на которые суд возложил такую обязанность (в частности, на конвойный полк ГУ МВС Украины в г. Киеве).

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.