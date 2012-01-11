16-летний парень изнасиловал 90-летнюю бабушку

Правоохранители Ровенской области выявили новый факт по делу ограбления 90-летней жительницы районного центра Володимирец.

Об этом УНИАН сообщал 9 января. Напомним, вечером пенсионерка забыла закрыть входную дверь. Злоумышленник вошел в дом, избил старушку и забрал у нее более 500 гривень. Правоохранителям а удалось разыскать и задержать грабителя. Им оказался 16-летний учащийся профтехучилища. Теперь он находится в изоляторе временного содержания. Расследуя дело, милиционеры установили еще и факт изнасилования старушки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области. Как выяснилось, парень имел уже судимость за кражу. Его мать злоупотребляет алкоголем, отец умер. 9-летнюю сестренку изнасиловали и задушили.

Теперь кроме уголовного дела по факту разбоя милиционеры возбудили и еще и дело об изнасиловании.