Погода на завтра

Завтра в западных, северных и местами в центральных областях Украины ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях и на Южном побережье Крыма до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области в четверг ожидается небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.