Наркотики на Волыни продавали пенсионерка, ее сын, 4 дочки и внучка

На Волыни разоблачена группа злоумышленников ромской национальности, которые занимались наркоторговлей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщил заместитель прокурора области Валерий НЕВИРЕЦ, организатором этой группы была 62-летняя женщина, которая вовлекла в преступную деятельность сына, четырех дочек и внучку. С начала осени 2010 года по 17 марта 2011 года члены преступной группы, граждане ромской национальности, продавали наркозависимым лицам в Ковельском районе особо опасное наркотическое средство – опий ацетилированный. Досудебное следствие точно установило более 30 фактов незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта ими опия.

Создавая свою сеть распространения наркотиков, преступники действовали очень осторожно, тщательным образом проверяли всех покупателей на причастность к возможному сотрудничеству с правоохранительными органами, телефонные разговоры вели в завуалированной форме, используя только им известный сленг, постоянно меняли адреса мест реализации опия. Но несмотря на такие меры конспирации преступная группа была разоблачена.

Сейчас торговцам наркотиками грозит наказание от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, отмечено в сообщении.