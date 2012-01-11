Прокурора с женой расстреляли у входа в детсад

Стражи порядка Челябинской области ищут преступников, расстрелявших сотрудника прокуратуры и его супругу. Нападение на работника надзорного ведомства совершено прямо у дверей детского сада, куда прокурор привел своего ребенка.

Как сообщает newsru, покушение на 35-летнего сотрудника прокуратуры Олега Ухина и его жену произошло в среду около 8 часов утра рядом с детским садом. Женщина скончалась от полученных ранений на месте, а ее муж доставлен в реанимацию, сообщает официальный сайт регионального следственного управления. Врачам не удалось спасти жизнь прокурору и через 4 часа он умер.

По предварительным данным, супруги только отвели в детский сад своего трехлетнего сына и выходили оттуда, когда раздались выстрелы. Сначала наемный убийца выпустил пулю в грудь прокурора, а потом попытался скрыться. Однако вдогонку за преступником бросилась его супруга, и тогда злоумышленник стал стрелять и в нее.

По предварительным данным, преступник скрылся на автомобиле Toyota Land Cruiser.

Между тем, в следственных органах уже рапортуют о раскрытии резонансного преступления. Там сообщают, что киллер застрелился во время операции по его задержанию. Другие подробности и мотивы злоумышленника пока не сообщаются.