Киев - в первой пятерке городов Европы с самыми дорогими отелями
09:10, 11 января 2012Общество
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Там же Осло, Лондон, Стокгольм и Москва
Москва стала лидером рейтинга городов Европы с самой высокой стоимостью проживания в отелях, сообщает «Газета.ру».
Как отмечает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование службы резервирования Hotel.info, в первую пятерку рейтинга также вошли Осло, Лондон, Стокгольм и Киев.
В базу данных сайта включено более 210 тысяч отелей по всему миру. Цены за пребывание в отеле приводятся в докладе в рублевом эквиваленте. Итоги исследования были подведены в январе и опубликованы накануне.
Эксперты также подсчитали, в каких городах в других частях светах находятся самые дорогие отели.
В первую мировую пятерку вошли Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Сингапур и Гонконг.
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