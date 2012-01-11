Янукович приглашает журналистов на Комитет по экономическим реформам

11 января, в 15.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Комитета по экономическим реформам (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании будут подведены итоги выполнения Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Состоятельное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Участники заседания также обсудят и одобрят Национальный план действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 12.30 11 января по телефонам 255-78-44, 255-68-44. Представители СМИ приглашаются к 14.15.