Пинчук купил шесть процентов VimpelCom

Компания EastOne, принадлежащая украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, приобрела 5,995 процента акций холдинга VimpelCom, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз группы. Сделка осуществлена в рамках портфельной стратегии группы, подразумевающей инвестирование в ряд ключевых инвестиционно привлекательных отраслей. Сумма сделки не разглашается.

EastOne занимается инвестированием в диверсифицированный пакет активов. К ним принадлежат медиаактивы, включая шесть украинских телеканалов, а также трубно-колесная компания "Интерпайп".

EastOne приобрела акции через кипрскую офшорную компанию Bertofan Investments, которая, выкупила акции холдинга у Forrielite, принадлежащей замглавы "Роснано" Олегу Киселеву.

В свою очередь, Forrielite выкупила эту долю у компании Altimo, управляющей телекоммуникационными активами "Альфа-групп", в июне 2011 года. Компания хотела за счет снижения своей доли ниже 25 процентов разорвать акционерное соглашение с другим акционером Vimpelcom - норвежской Telenor, подписанное в 2009 году.

После объединения с Wind Telecom египетского миллиардера Нагиба Савириса у VimpelCom появился третий крупный акционер, и в Altimo сочли, что соглашение с Telenor не обеспечивает справедливое участие в управлении оператором всех трех сторон, поскольку представительство Савириса в совете директоров оказалось бы недостаточным.

Таким образом, сейчас Weather Investments II Савириса владеет 29,6 процента акций Vimpelcom, Altimo - 24,998 процента, Telenor - 25 процентов, а EastOne - около 6 процентов. Остальное принадлежит миноритариям.