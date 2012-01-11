Парламент усилит госконтроль за фондовым рынком

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка» предусматривает внесение изменений в законы «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» и «О ценных бумагах и фондовом рынке», которые направлены на совершенствование надзора за профессиональными участниками фондового рынка, выявление реальных владельцев профессиональных участников фондового рынка и установление требований к их деловой репутации и финансовому состоянию.

Так, в закону «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» предлагается внести изменения относительно предоставления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку полномочий на проведение проверок юридических лиц, срок действия лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке которых закончился или лицензии которым аннулированы, на соблюдение ими требований законодательства, предусмотренных на такой случай.

Кроме того, законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 12, которой устанавливается Порядок применения санкций к юридическим лицам за правонарушение на рынке ценных бумаг.

Также проектом предлагается внести изменения в статью 27 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» с целью обязательства лиц, которые имеют существенное участие в профессиональном участнике фондового рынка, сообщать Госкомиссии по ценным бумагам обо всех изменениях в сведениях об ассоциированных лицах такого участника (акционера) с существенным участием, об изменениях структуры собственности юридических лиц, которые имеют существенное участие, а также подавать информацию о деловой репутации.