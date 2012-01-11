Криминальная хроника

В Запорожье судят организаторов конвертационного центра, обналичивших свыше 11 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, конвертационный центр функционировал на протяжении 9 месяцев, в течение которых трое его организаторов обналичивали денежные средства с помощью фиктивной предпринимательской деятельности: подделки бухгалтерских, налоговых электронных платежных и других официальных документов.

«Фигурантам предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст.28, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст.358 - совершение по предварительному сговору незаконных действий с платежными документами, фиктивное предпринимательство, повлекшее значительный материальный ущерб, и подделка документов», - сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Расследование уголовного дела в отношении создателей конвертационного центра завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

***

К 4 годам лишения свободы приговорен Беляевским райсудом Одесской области главарь группы расхитителей нефтесырья, которое злоумышленники откачивали с магистрального трубопровода «Снигиревка-Одесса» на территории Ивановского и Беляевского районов области.

Об этом сообщили УНИАН в канцелярии райсуда.

Остальные 8 членов преступной группы, причастных к установленным фактам врезания трубопровод, откачивания, вывозу многих тонн нефтесырья на автоцистерне и его реализации, осуждены к 3 годам лишения свободы условно.

Судья также удовлетворила иск собственника трубопровода – акционерного общества «Укртранснафта», потребовавшего от группы расхитителей компенсации материальных убытков в объеме 67 тыс. грн.

***

В Николаевской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателей, которые через суды пытались обязать предприятия жилищно-коммунального хозяйства выплатить им свыше 7 млн. грн. за невыполненные работы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, работники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили должностных лиц одного из ООО, которые на протяжении последних трех лет подали в Хозяйственный суд Николаевской области свыше 70 исков о взыскании из государственных и коммунальных предприятий задолженности за якобы выполненные работы по ремонту, обслуживанию и очистке канализационных систем и систем отопления (работы фактически не проводились), вследствие чего пытались присвоить свыше 7 млн. грн. бюджетных средств.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ч.1 ст.366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

***

В Луганской области сотрудники стахановской милиции выявили и ликвидировали нарколабораторию, которую устроил в подвале многоэтажного дома 36-летний безработный житель.

Об этом УНИАН сообщили в Стахановском горотделе ГУМВД Украины в Луганской области.

Мужчина уже был ранее четырежды судим за кражи, грабеж и незаконный сбыт металлопродукции. За совершенные преступления он провел в местах лишения свободы 10 лет.

Задержанный вместе с сообщниками оборудовал нарколабораторию и занялся изготовлением «тяжелых» наркотиков.

Здесь же в нарколаборатории наркозависимые употребляли изготовленное для них средство, некоторые - курили марихуану. Все преступные действия наркобизнесмена были досконально задокументированы правоохранителями.

Ему уже предъявлено обвинение по ст. 317 Уголовного кодекса Украины "Организация или содержание мест для незаконного употребления, изготовления или производства наркотических средств" и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Дело передано в суд.