Поезд смертельно травмировал пенсионера

В городе Краматорске Донецкой области пенсионер был смертельно травмирован поездом вблизи станции «Пчелкино».

Об этом сообщает сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на начальника линейного пункта милиции.

По его словам, смертельные травмы 72-летний мужчина получил из-за своей неосторожности. Как выяснилось, погибший вместе с женой направлялся в гости, а на станции «Пчелкино» супруги переходили пути перед приближающимся поездом. Женщина успела перебежать рельсы, а мужчину задел резервный локомотив.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: пострадавший умер на месте трагедии.