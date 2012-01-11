Как теперь охранять банки?

Работники МВД намерены в ближайшее время провести круглый стол с представителями федераций частных охранных структур для наработки общих подходов и инструкций относительно надлежащего обеспечения охраны банковских и финансовых учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

«Думаю, в ближайшее время организуем круглый стол, пригласим представителей федераций частных охранных структур для разработки совместных инструкций и действий», - сказал он. При этом В.ПОЛИЩУК подчеркнул, что «никто не говорит, что кто-то хочет перевести на себя все функции по охране».

По его мнению, было бы целесообразно, если бы Государственная служба охраны при МВД получила возможность, имея соответствующий опыт и оснащение, проводить инспекцию финансовых учреждений относительно надлежащего обеспечения их охраны и предоставлять по результатам соответствующие рекомендации по устранению недостатков.

Как сообщал УНИАН, 3 января министр внутренних дел Виталий ЗАХАРЧЕНКО заявил, что МВД предложило Национальному банку Украины предусмотреть обязательное присутствие вооруженной охраны МВД в банковских учреждениях.

«Я связался с Сергеем АРБУЗОВЫМ (председатель НБУ - УНИАН), мы провели разговор и наработали совместные действия, которые мы в дальнейшем будем осуществлять по охране банковских учреждений», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО, отметив, что во время этого разговора председатель НБУ согласился с тем, чтобы «охраной в банках занимались специалисты, то есть милиция».

В то же время министр отметил, что вопрос о запрете частным фирмам осуществлять охрану финансовых учреждений стоять не будет, им будет рекомендовано пересмотреть технические условия по предоставлению охранных услуг.