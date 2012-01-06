В Житомире избили и ограбили милиционера

В Житомире неизвестные избили и ограбили сотрудника милиции, отобрав у него личные вещи и устройство для отстрела резиновых пуль.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщила руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, это произошло еще 1 января, милиционер не был при исполнении служебных обязанностей, не был в форме.

При этом А.ВАЩЕНКО уточнила, что на мужчину напали в его подъезде, сбили с ног и ударили по голове.

"Нападение совершено без очевидных причин. Вопрос относительно целесообразности возбуждения по этому факту уголовного дела будет решаться после проведения судебно-медицинской экспертизы, все будет зависеть от степени тяжести повреждений, которые получил потерпевший", - сказала А.ВАЩЕНКО.