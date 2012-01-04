В Польше раскрыли большую группу контрабандистов

Организованная гражданами Польши преступная группа за три года доставила в Великобританию 3,6 млн. пачек контрабандных сигарет из Украины и России на сумму свыше 6 млн. долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Окружной прокуратуры в Гожове-Велькопольском, которая передала материалы дела в суд.

Члены преступной группы, в состав которой входили 42 человека, покупали в Польше сигареты, которые перед этим нелегально были доставлены из Украины и Российской Федерации, затем их прятали в грузовиках, в которых перевозили пиво, безалкогольные напитки и муку.

Ущерб от деятельности этой преступной группы составил свыше 9 млн. долларов. Следователи арестовали имущество и наличность злоумышленников на 4 млн. долларов.

Пресс-секретарь прокуратуры Дариуш ДОМАРЕЦКИ сказал корреспонденту УНИАН в Польше, что среди обвиняемых нет граждан Украины.

По его словам, это одна из крупнейших преступных групп, выявленных правоохранительными органами Польши за последние десять лет.