В отделении милиции повесился задержанный
Подозревали в убийстве сожительницы
В изоляторе временного содержания Никопольского горотдела милиции умер задержанный, который пытался совершить самоубийство.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области, сегодня в 16.00 во время прогулки во дворе изолятора временного содержания Никопольского ГО ранее осужденный 51-летний местный житель, задержанный по подозрению в убийстве сожительницы, совершил попытку самоубийства.
Он пожаловался на плохое самочувствие и попросил надзирателя вызвать ему врача. Пока он звонил по телефону в больницу, задержанный, оторвав внутреннюю подкладку от пояса штанов, привязал ее за оконную решетку и накинул петлю на шею.
Охрана, увидев это через систему видеонаблюдения, немедленно вытянули самоубийцу из петли и вызвали скорую.
Мужчине было плохо, и спустя некоторое время в присутствии медиков он умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.
По этому факту проводится служебная проверка.