В отделении милиции повесился задержанный

В изоляторе временного содержания Никопольского горотдела милиции умер задержанный, который пытался совершить самоубийство.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области, сегодня в 16.00 во время прогулки во дворе изолятора временного содержания Никопольского ГО ранее осужденный 51-летний местный житель, задержанный по подозрению в убийстве сожительницы, совершил попытку самоубийства.

Он пожаловался на плохое самочувствие и попросил надзирателя вызвать ему врача. Пока он звонил по телефону в больницу, задержанный, оторвав внутреннюю подкладку от пояса штанов, привязал ее за оконную решетку и накинул петлю на шею.

Охрана, увидев это через систему видеонаблюдения, немедленно вытянули самоубийцу из петли и вызвали скорую.

Мужчине было плохо, и спустя некоторое время в присутствии медиков он умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

По этому факту проводится служебная проверка.