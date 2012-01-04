В Ялте депутат погорел на взятке
19:39, 04 января 2012Общество
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Возбудили дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против задержанного сегодня и.о. председателя Фонда коммунального имущества городского совета Ялты по подозрению в получении 15 тысяч долларов взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Депутат горсовета задержан по подозрению в получении путем вымогательства 15 тысяч долларов за выдачу разрешения на реконструкцию здания в Ялте. В целом за позитивное решение вопроса он требовал 30 тысяч долларов», - говорится в пресс-релизе.
Дело заведено по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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