Кровавое ограбление банка в Донецке: 23-летняя менеджер была беременна

В главном офисе «Привата» в Донецке в траурных рамках выставили фото погибших, а донетчане приносят к отделению цветы. Об этом сообщает газета "Сегодня".

У 32-летней управляющей отделением банка Елены Атачкиной осталась полуторагодовалая дочь София. «Сонечка было долгожданным ребенком - они с мужем Николаем мечтали о детях. Лена родом из Шахтерска, у нее еще остались мама и сестра», - рассказали изданию коллеги Атачкиной.

Банкиры с большой теплотой отзываются о погибших - клиент-менеджере 23-летней Татьяне Шевцовой и 27-летней Елене Гиниятуллиной. Причем Татьяна Шевцова, по данным «Сегодня», была беременна. 27-летняя кассир Татьяна Бурцева только в этом году окончила торговый университет, а 45-летнего охранника Вадима Бондаренко в «Привате» характеризуют как честного и отзывчивого человека.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено ограбление отделения «ПриватБанка», вследствие налета преступников были убиты пять работников банка.