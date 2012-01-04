За избиение рыбаков экс-главе района дали 5 лет условно?

Первомайский районный суд Черновцов завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Заставновской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА и четырех его сообщников по обвинению в пытках рыбаков на частном пруду в Заставне.

Как сообщает черновицкая газета «Час», М.БОЙЧУК признан виновным и осужден к пяти годам лишения свободы – условно.

Брат и зять М.БОЙЧУКА также будут отбывать наказание в виде 5 лет условного осуждения. Один из охранников пруда осужден к 5,5 года заключения, а второй — к 6,5 года.

В прокуратуре Черновицкой области местным СМИ приговор не подтверждают. Как сообщил газете «Молодий буковинець» пресс-секретарь ведомства Александр ЛЕБИДЬ, «прокуратура отправила официальный запрос в Первомайский районный суд по поводу получения копии приговора по этому уголовному делу. После получения копии будет рассмотрен вопрос о законности или незаконности его вынесения».

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Заставновской РГА М.БОЙЧУК в апреле этого года вместе с родственниками и охранниками на частном пруду жестоко избили четырех рыбаков. Во время обыска в доме М.БОЙЧУКА следователи нашли огнестрельное оружие.

Уголовное дело против бывшего председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА было возбуждено областной прокуратурой по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и по обвинению еще четырех его сообщников в совершении преступлений, предусмотренных ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 УК Украины.

По словам пострадавших рыбаков Василия СЛОБОДЯНА, И.АБРАМОВИЧА и Николая МИХАЙЛЮКА, охранники пруда во главе с М.БОЙЧУКОМ били их битами то телу, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «чтобы покормить рыб», а также стреляли из ружей в воздух, дав запуганным людям три минуты, чтобы убежать.

Во время судебного следствия четверо обвиняемых в избиении рыбаков дали показания, в соответствии с которыми пострадавшие якобы первыми набросились на охранников пруда и возникла драка. Причем, по словам подсудимых, М.БОЙЧУК участия в конфликте не принимал, он получил удар в грудь от одного из рыбаков, упал в болото, а из ноги выпал протез, «ведь он инвалид без ноги». Зять М.БОЙЧУКА, арендатор прудов, имел зарегистрированное пятизарядное ружье и выстрелил, чтобы «напугать рыбаков», которые якобы напали на брата М.БОЙЧУКА. Охранники пруда, которые имели в руках деревянные биты, по их словам, тоже отбивались от рыбаков, но кто кого бил, не видели, потому что было темно.

В декабре прошлого года во время судебного следствия председательствующий судья Игорь ИЩЕНКО сообщил, что в суд от пострадавших поступили заверенные у нотариуса письменные заявления, в которых речь идет о том, что «подсудимые возместили им причиненный вред, и претензий к ним рыбаки не имеют». Также в суд обратились с письмом в поддержку бывшего председателя Заставновской РГА и его семьи 1355 жителей города Заставны, которые характеризовали его как хорошего хозяйственника и благотворителя, который помогает малозащищенным землякам. Они просили суд принять это во внимание при вынесении приговора по делу. Аналогичное обращение поступило и из одного из сел Заставновского района, откуда родом бывший чиновник.