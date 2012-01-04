Клиент гостиницы прихватил с собой два телевизора, часы и одеяло
15:10, 04 января 2012Общество
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Злоумышленник живет в Первомайске
В одной из гостиниц Первомайска Николаевской области постоялец украл два телевизора, часы и одеяло.
Об этом УНИАН сообщили в Первомайском городском отделе милиции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника - 42-летнего местного жителя, ранее уже неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
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