Клиент гостиницы прихватил с собой два телевизора, часы и одеяло

В одной из гостиниц Первомайска Николаевской области постоялец украл два телевизора, часы и одеяло.

Об этом УНИАН сообщили в Первомайском городском отделе милиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника - 42-летнего местного жителя, ранее уже неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).