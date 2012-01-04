Доллар и евро на межбанке идут вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0350/8,0440, к 12:00 цены выросли до 8,0570/8,0635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2438/43, к 12:00 цены повысились 0,2440/44. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,6700 (-0,1480).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня установились на уровне 1,3060/62, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,4945/10,5150, к 12:00 цены ушли вверх 10,5140/10,5265.