Главного налоговика Прикарпатья ударили палкой по голове

12:49, 04 января 2012
Общество
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Рахмиль - в больнице

Глава Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области Виктор Рахмиль находится в областной больнице после избиения.

Об этом сообщает  ЗИК.

В канун Нового года главного налоговика Прикарпатья избили неизвестные. По информации местных правоохранителей, Виктора Рахмиля ударили по голове палкой.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Работники УМВД в Ивано-Франковской области проводят работу с возможными свидетелями этого преступления, чтобы выяснить все обстоятельства.

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской ОГА Михаил Вишиванок предположил, что избиение главного налоговика области связано со служебной деятельностью.

 

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