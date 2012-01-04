Главного налоговика Прикарпатья ударили палкой по голове
12:49, 04 января 2012Общество
2587 0
Рахмиль - в больнице
Глава Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области Виктор Рахмиль находится в областной больнице после избиения.
Об этом сообщает ЗИК.
В канун Нового года главного налоговика Прикарпатья избили неизвестные. По информации местных правоохранителей, Виктора Рахмиля ударили по голове палкой.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Работники УМВД в Ивано-Франковской области проводят работу с возможными свидетелями этого преступления, чтобы выяснить все обстоятельства.
В свою очередь, председатель Ивано-Франковской ОГА Михаил Вишиванок предположил, что избиение главного налоговика области связано со служебной деятельностью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter