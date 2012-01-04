Яценюк прогнозирует: с долларом «положение станет критическим» к лету

Народный депутат, лидер партии “Фронт Змін” Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что к лету доллар “вырастет”.

В интервью журналу “Фокус” он сказал, что «положение станет критическим». «Резервы, по моим данным, за последние три месяца просели на 7 млрд. долларов, местные бюджеты пустые. Отрицательное торговое сальдо – за десять месяцев этого года – 11,372 млрд. долларов, на 65% больше, чем в прошлом году», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он напомнил, что кредит Междунраодный валютный фонд не дает, и «даже если даст, его не хватит».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «в такой ситуации у курса два варианта: он вырастет либо до 9 гривень за доллар, либо выше 11 гривень».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «если скатится дальше 11 грн., банковская система хлопнется, как карточный домик».