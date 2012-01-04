Налоговая дает "упрощенцам" три недели
05:37, 04 января 2012Общество
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Закон вступил в силу
Предпринимателям, желающим с 1 января работать по упрощенной системе налогообложения, необходимо подать соответствующие заявления в органы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) до 25 января 2012 года включительно.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Согласно сообщению, за первый рабочий день, 3 января, свои заявления о переходе на «упрощенку» подали более 30 тыс. налогоплательщиков.
В пресс-службе ведомства также напомнили, что последний срок уплаты единого налога за январь - 20 января 2012 года.
Напомним, с 1 января т.г. вступил в действие закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, регламентирующий деятельность предпринимателей-«упрощенцев».
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