Налоговая дает "упрощенцам" три недели

Предпринимателям, желающим с 1 января работать по упрощенной системе налогообложения, необходимо подать соответствующие заявления в органы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) до 25 января 2012 года включительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, за первый рабочий день, 3 января, свои заявления о переходе на «упрощенку» подали более 30 тыс. налогоплательщиков.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что последний срок уплаты единого налога за январь - 20 января 2012 года.

Напомним, с 1 января т.г. вступил в действие закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, регламентирующий деятельность предпринимателей-«упрощенцев».