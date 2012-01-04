Янукович разрешил применять оружие охране космической техники

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О космической деятельности".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Законом предусмотрено, что формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности обеспечивает центральный орган исполнительной власти по вопросам космической деятельности.

Установлено, что охрана космической техники во время производства, испытания, транспортировки и эксплуатации на поверхности Земли и имущества субъектов космической деятельности обеспечивается согласно законодательству.

При транспортировке космической техники, представляющей угрозу для жизни и здоровья людей или окружающей среды, используется специальный транспорт под охраной в порядке, утвержденном центральным органом исполнительной власти по вопросам космической деятельности по согласованию с центральным органом исполнительной власти в транспортной отрасли и Министерству внутренних дел Украины.

На предприятиях, относящихся к сфере управления центрального органа исполнительной власти по вопросам космической деятельности, по согласованию с МВД могут создаваться подразделения ведомственной военизированной охраны, работники которых во время исполнения служебных обязанностей имеют право пользоваться огнестрельным оружием и специальными средствами в порядке и в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Центральный орган исполнительной власти по вопросам космической деятельности по согласованию с МВД утверждает положение о ведомственной военизированной охране и осуществляет контроль за деятельностью ее подразделений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 декабря 2011 года приняла закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О космической деятельности".