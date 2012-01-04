Украинские эмитенты переходят на польские площадки.

Такое мнение высказал бывший и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Фондовый рынок Украины», сообщили УНИАН в Институте.

«Украинский фондовый рынок – это, знаете, такое маленькое болотце, которое живет по своим правилам, и котировки, которые там происходят, их тоже зачастую спрогнозировать очень сложно», - отметил он.

По словам эксперта, чем меньше рынок, тем меньше объем торгов, тем проще на него влиять. Любой информационный повод либо какая-то ситуация, желание каких-то игроков поиграть вверх-вниз либо в какую-то сторону слишком легко реализуемо, отметил он. «Потому что рынок маленький, потому что разрозненные площадки, потому что все эти годы шла и идет до сих пор война по рынку депозитарных услуг», - добавил И.УМАНСКИЙ.

«Вроде бы ее пытаются довести до какого-то логического завершения, но доверия к площадкам нет, объединения площадок нет. Главная проблема – это, безусловно, и к сожалению, слишком низкий уровень обеспечения прав собственности у нас в стране. И пока не будет решен принципиальный главный вопрос о защите прав собственности – в том числе, через систему регистрации, в том числе, через невозможности рейдерских схем захватов – многие просто не будут рисковать идти на наш рынок», - отметил эксперт.

И.УМАНСКИЙ считает, что сегодня существует много рисков на украинском рынке. «Рисков, связанных не с риском как таковым, а с публичностью, а, следовательно, возможностью захода недобросовестных участников. Когда многие украинские эмитенты идут на польские площадки, идут на большие площадки Лондона, Франкфурта. В последние годы стал более популярен польский рынок – чуть проще правила, менее жесткие условия, требования. Потому что там они понимают, что есть правила и есть система обеспечения их прав – эмитентов как собственников этого ресурса. Поэтому мое глубочайшее убеждение – главная проблема недоразвитости украинского рынка – это отсутствие полной системы обеспечения прав собственности», - считает эксперт.