Ядерное топливо будет закупаться без конкурса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об особенностях осуществления закупок необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Соответствующий закон парламент принял 9 декабря 2011 года.

Законом предусмотрено, что предметом закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов являются ядерные материалы, тепловыделяющие сборки (кассеты) для ядерных реакторов и их отдельные элементы, поглощающие стержни системы управления и защиты ядерных реакторов, в том числе услуги, связанные с производством необлученных топливных тепловыделяющих сборок (конверсия, обогащение, фабрикация) и обращением с необлученными тепловыделяющими сборками и ядерными материалами (перевозка, хранение, переработка).

В законе определена процедура закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов. Ею определено, что закупка необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов осуществляется по процедуре закупки у одного участника в порядке, определенном Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”, с учетом особенностей, установленных данным законом.

Обоснование заказчиком применения процедуры закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов у одного участника не осуществляется.

Законом предусмотрено, что заказчик заключает договор о закупке по результатам применения процедуры закупки у одного участника не ранее чем через четырнадцать дней со дня обнародования сведений об участнике.

Договоры о закупке необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов заключаются на основании примерных договоров, которые утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Также предусмотрено, что обжалование и контроль за осуществлением закупки необлученных топливных элементов (твэлов) для ядерных реакторов осуществляются в порядке и с учетом сроков, установленных Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”.