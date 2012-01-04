Днепропетровская область стала членом АЕР

Днепропетровская область стала членом Ассоциации европейских регионов (АЕР).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, решение о вхождении области в Ассоциацию одобрено на сессии облсовета 27 декабря 2011 г.

Облсовет мотивировал свое решение о членстве в Ассоциации необходимостью «улучшить связи с регионами и организациями других государств, а также создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в Днепропетровскую область».

Согласно решению Днепропетровского облсовета, в проекте областного бюджета на 2012 г. предусмотрено выделить 1,35 млн. грн. на уплату членских взносов и целевых взносов Ассоциации, а также членских взносов Украинской ассоциации местных и региональных властей.

*** Ассоциация европейских регионов (АЕР) основана в 1985 году. Это крупнейшая независимая сеть регионов в Европе, объединяющая 270 регионов 34-х стран и 16 межрегиональных организаций. (АЕР) позиционирует межрегиональное сотрудничество и лоббирует региональные интересы в Европейском Союзе.