Закарпатье просит дать проход в Румынию

Депутаты Закарпатского областного совета просят Кабинет министров Украины открыть на украинско-румынской границе еще один пункт пропуска - в селе Яблуновка Хустского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Закарпатского облсовета, соответствующее обращение депутаты приняли на сессии 30 декабря.

«На закарпатском участке украинско-румынской границы протяженностью 250 километров действуют только два таможенных пункта пропуска – «Дьяково-Хелмеу» и «Солотвино-Сигет Мармацией». В то же время вдоль украинско-румынской границы на территории Румынии компактно проживает много украинских общин, которые в определенное историческое время входили в одно государство, а поэтому имели тесные родственные узы с жителями сел современного Закарпатья. Существовала и соответствующая транспортная система. Теперь же для того, чтобы посетить украинских родственников, проживающих в нескольких километрах по ту сторону границы, приходится преодолевать, с учетом горной местности, сотни километров», - отмечают депутаты облсовета.

Они указывают, что в настоящее время на участке украинско-румынской границы в Хустском районе протяженностью свыше 40 километров нет ни одного пункта пропуска, хотя для его построения существуют возможности вблизи села Яблуновка. «От него до ближайшего села на территории Румынии, где проживает украинское сообщество, всего несколько километров. При этом раньше между этими населенными пунктами действовала автомобильная дорога, которой в 20-30-е годы ХХ века осуществлялось интенсивное транспортное сообщение и торговые связи. На румынской стороне эта дорога от границы связывает населенные пункты с административными центрами уездов Марамуреш и Сату Маре», - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что открытие таможенного пункта пропуска возле села Яблуновка способствовало бы оживлению приграничного торгово-экономического сотрудничества между регионами Украины и Румынии, а также развитию связей с украинскими общинами в Румынии и румынскими общинами в Украине.

Депутаты Закарпатского облсовета просят правительство рассмотреть на заседании межправительственной украинско-румынской комиссии вопрос об открытии международного автомобильного, пешеходного и грузово-пассажирского пункта пропуска в районе села Яблуновка Хустского района и соответственно пересмотреть международные соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии.