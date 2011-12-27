Артснаряд из центра Киев наконец вывезли
10:25, 27 декабря 2011Общество
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Людей не эвакуировали
Группа пиротехников МЧС Украины провела идентификацию подозрительного металлического предмета, обнаруженного накануне рабочими во время проведения земляных работ на бульваре Шевченко, 26/4б.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, выяснилось, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм, образца 1918 года. Подобная взрывчатка использовалась до 1943 года.
В настоящее время пиротехника МЧС изъяли и вывезли взрывоопасный предмет для его обезвреживания.
Эвакуация населения не проводилась.
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