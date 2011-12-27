Артснаряд из центра Киев наконец вывезли

Группа пиротехников МЧС Украины провела идентификацию подозрительного металлического предмета, обнаруженного накануне рабочими во время проведения земляных работ на бульваре Шевченко, 26/4б.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, выяснилось, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм, образца 1918 года. Подобная взрывчатка использовалась до 1943 года.

В настоящее время пиротехника МЧС изъяли и вывезли взрывоопасный предмет для его обезвреживания.

Эвакуация населения не проводилась.