Украинцам обещают подорожание бензина, водки и сигарет

Бензин подорожает к середине января на 15-16 коп./л (А-95 - в среднем до 10,45 грн./л), дизтопливо - на 4-8 коп. (9,70-9,85).

Такой прогноз о ситуации на этом рынке сделал для газеты «Сегодня» аналитик Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

По его словам, на 8,9% вырастут с 1 января акцизы на бензин и дизтопливо: соответственно на 16 евро/тонна и на 3,7-8 евро/тонна.

В то же время директор консалтинговой группы А-95 Сергей КУЮН прогнозирует, что в январе цены не изменятся - только с февраля. По его словам, зимой снижается спрос на топливо, и торговцы уплатят акциз за счет своей прибыли.

По информации газеты «Сегодня», поскольку на днях Верховная Рада приняла закон о повышении акциза на спиртное и сигареты в среднем на 8,9%, с января литр чистого спирта подорожает на 3,75 грн., или плюс 0,75 коп. на поллитровке, акциз на натуральные и игристые вина увеличится на 19-28 коп., на пиво - на 6 коп./л. Сигареты без фильтра вырастут в цене на 3,83 грн. (за 1000 шт.), с фильтром - на 8,56 грн. В рознице это может поднять цену на 15-20 коп. за пачку бесфильтровки (например, «Прима» будет стоить 4,20 грн.) и на 35-40 коп. на пачку с фильтром («Мальборо» - 12,40, сейчас – 12 грн., «Кэмел» - 10,90, сейчас - 10,50 грн.).

По мнению вице-президента Украинской торгово-промышленной конфедерации (в нее входят производители спиртного и табака) Вячеслава СОКЕРЧАКА, водка, подорожает только в недорогом сегменте (26-32 грн. за 0,5 л), и то не более чем на 40-50 коп. По его словам, на премиальные сорта (40-50 грн./бутылка) цену вряд ли поднимут, иначе народ перейдет на «теневую» водку и самогон. Он считает, что на рост стоимости вина и пива акциз не повлияет.

В то же время эксперты заявляют, что ожидать повышения цен на спиртное и сигареты уже с 1-2 января не стоит, поскольку примерно еще две недели после увеличения акциза торговля продает старые запасы, и цены изменятся только к середине зимы.