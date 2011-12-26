Приближаются две годовщины трагических событий

Участники Украинско-польского форума партнерства, который состоялся 20-21 декабря в Варшаве, обратились к парламентам двух государств с предложением принять совместное постановление о Дне памяти и единения украинцев и поляков.

Как сообщает корреспондент ZN.UA, работа форума состояла из трех заседаний «Место и роль Украины и Польши в Европе 21 века», «Экономики Украины и Польши, их взаимное влияние, проблемы, шансы и перспективы», «Сотрудничество Украины и Польши в сфере культуры, науки, образования и воспитания молодежи».

Во время форума, кроме евроинтеграционной и экономической составляющих, были обсуждены вопросы украинско-польского объединения и примирения, поддержки расширения украинско-польских образовательных проектов, молодежных, научных и студенческих обменов, вопрос визовой политики, границы, а также обеспечения культурно-образовательных и религиозных потребностей национальных меньшинств.

По результатам форума было принято совместное обращение сопредседателей, в котором в частности сказано: «Мы разделяем глубокое сожаление и выражаем соболезнования семьям всех невинных жертв трагических событий на Волыни и в других местах, где дошло до трагедии в трудные 40-е годы прошлого века. Вместе с тем, выражаем обеспокоенность попытками отдельных политиков инициировать принятие односторонних тенденциозных документов, которые могут отрицательно влиять на украинско-польские отношения. Думая о будущих поколениях и обеспечении мира, благосостояния и стабильности в Европе, сопредседатели форума обращаются к парламентам двух государств с предложением о принятии совместного постановления об установлении Дня памяти и единения украинцев и поляков».

Наиболее интересными и противоречивыми оказались гуманитарные дебаты, в которых принимали участие такие известные украинские ученые и интеллектуалы, как академик НАН Украины, директор Института философии им. Г. С. Сковороды Мирослав Попович, академик НАН Украины, директор Института литературы им. Т. Г. Шевченко Николай Жулинский. С польской стороны приняли участие такие известные политики и интеллектуалы, как Адам Даниэль Ротфельд, бывший министр иностранных дел РП, Адольф Южвенко, директор Музея им. Оссолинских, Хуберт Лашкевич, директор Католического университета в Люблине, профессора Здислав Найдер и Ян Аксер.

В частности, на форуме отмечалось, что поскольку надвигаются две годовщины трагических событий: депортационной акции «Висла» 1947 года (апрель 2012 года) и Волынских событий 1943-1944 годов (июль 2013 года), очень важно не дать активистам праворадикальных движений с обеих стороны границы политизировать эти горькие страницы нашей общей истории.