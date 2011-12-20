Посольство США в Украине переезжает

Посольство США в Украине 17-20 января будет переезжать в новое здание, из-за чего визовые, паспортные и другие услуги для граждан в это время будут ограничены.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве.

Последний полноценный день визовых и других консульских услуг в нынешнем здании консульского отдела по ул. Николая Пимоненко, 6 – вторник, 17 января.

Из-за планирующегося переезда консульский отдел не будет предоставлять своих обычных услуг 18 и 19 января, и начнет предоставлять лишь некоторые в ограниченном объеме 20 января. Кроме того, 16 января, на который приходится федеральный праздничный день в честь Мартина Лютера Кинга, посольство не будет работать.

Открыться в новом помещении для предоставления услуг в полном объеме посольство обещает в понедельник, 23 января.

Чтобы обслужить тех, кому услуги нужны до переезда, выделены дополнительные приемные часы в период с 10 по 17 января. Тех, кому нужны регистрация рождения, паспортные, нотариальные и другие услуги для американских граждан, просят зарезервироваться по интернет-адресу: https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=KEV&appcode=1

С вопросами можно обращаться в подразделение услуг для американских граждан: электронный адрес, действующий как до, так и после переезда: kyivacs@state.gov

Доступ к отделам посольства, которые работают по адресам: ул. Юрия Коцюбинского, 10, и ул. Глыбочицкая, 4, также будет ограничен в период с 17 по 20 января.