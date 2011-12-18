На Закарпатье дети впали в кому после двух стаканов вина

10:16, 18 декабря 2011
Общество
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Якобы перепутали с виноградным соком

На Закарпатье медики спасли жизни двух малолетних детей, отравившихся алкоголем, говорится в сюжете ТСН.

Сестрички 6 и 9 лет остались дома одни и попробовали по стакану вина, которое якобы перепутали с виноградным соком.

Детей привез в больницу отец. "Были доставлены в коматозном состоянии, без сознания", - рассказал заместитель главного врача Хустской ЦРБ Иван Бицько.

 Через несколько часов девочки пришли в себя.

 Случаем сразу заинтересовались правоохранители. Семья, в которой растут девочки, благополучная, но за ненадлежащий уход за детьми, родителям все же грозит штраф.

 Со своей стороны родители настаивают на том, что дети отравились не алкоголем, а обычными жвачками, которых дети сжевали около 8 штук за раз. Однако, дополнительных анализов они не требовали.

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