На Закарпатье дети впали в кому после двух стаканов вина

На Закарпатье медики спасли жизни двух малолетних детей, отравившихся алкоголем, говорится в сюжете ТСН.

Сестрички 6 и 9 лет остались дома одни и попробовали по стакану вина, которое якобы перепутали с виноградным соком.

Детей привез в больницу отец. "Были доставлены в коматозном состоянии, без сознания", - рассказал заместитель главного врача Хустской ЦРБ Иван Бицько.

Через несколько часов девочки пришли в себя.

Случаем сразу заинтересовались правоохранители. Семья, в которой растут девочки, благополучная, но за ненадлежащий уход за детьми, родителям все же грозит штраф.

Со своей стороны родители настаивают на том, что дети отравились не алкоголем, а обычными жвачками, которых дети сжевали около 8 штук за раз. Однако, дополнительных анализов они не требовали.