Центр ядерной медицины в Киеве заработал на полную мощность

Центр ядерной медицины Киева заработал на полную мощность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 14 декабря в штатную работу медзаведения был запущен циклотрон. Устройство позволяет вырабатывать краткосуществующие изотопы для ПЭТ-сканирования. Благодаря этому онкологический центр получил возможность выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях.

Запуск этого оборудования стал возможным благодаря консолидированной работе отечественных и зарубежных специалистов при активной поддержке городской власти. На запуске с работой устройства ознакомился глава КГГА Александр ПОПОВ.

«Сегодня с руководителями центра ПЭТ-технологий мы обсудили идею использования возможностей циклотрона, который работает в центре для того, чтобы обеспечить лечение онкобольных не только этого учреждения, но и пациентов других больниц города. Мы будем делать все для того, чтобы распространить этот опыт на другие лечебные учреждения Киева», - отметил А.ПОПОВ.

Также он добавил, что столица имеет огромный научный и профессиональный потенциал, что позволяет говорить о развитии науки и внедрении новых современных технологий в лечебном деле. Так, А.ПОПОВ напомнил, что японские ученые, которые работают над изучением стволовых клеток и их возможностей в лечении рака, выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества между Киевом и Киото.

«Они используют новейшие подходы, и у нас сегодня есть прекрасная возможность приблизить эти технологии к Киеву. Японские специалисты сейчас ищут партнера, и я убежден, что таким партнером может стать центр ПЭТ-технологий», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Председатель КГГА пообещал лично содействовать встрече японских и украинских ученых, и выразил уверенность в успешности их будущего сотрудничества.