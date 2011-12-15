Возле палаточного городка чернобыльцев прошла панихида по ликвидаторам

14 декабря во Львове прошли мероприятия по чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, возле палаточного городка чернобыльцев, установленного вблизи Львовской ОГА, состоялась панихида по погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которую отслужили три священнослужителя разных конфессий.

Присутствовало около 80 представителей общественных организаций „Матери Чернобыля” „Дети Чернобыля Львовщины”, Общественного движения „Вперед!” и участники акции протеста чернобыльцев, которые несут круглосуточную вахту в палаточном городке.

Также во Львове прошли мероприятия по чествованию ликвидаторов аварии на ЧАЭС на площади возле памятного знака "Героям и жертвам Чернобыля".

Руководство Львовской ОГА, областного и городского советов, Львовской областной организации «Союз Чернобыль Украины», а также представители общественности возложили цветы к памятному знаку «Героям и жертвам Чернобыля». Почтить память чернобыльцев пришли около 400 чел. Затем священнослужители Церкви Пресвятой Богородицы УГКЦ отслужили молебен за упокой участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, во время брифинга председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК отметил, что среди вопросов, которые больше всего тревожат представителей чернобыльских организаций, – это отсутствие надлежащего отношения со стороны работников среднего звена Пенсионного фонда Украины во Львовской области и отдела социальной защиты населения. Поэтому с целью улучшения уровня обслуживания населения были проведены учения персонала вышеупомянутых инстанций.

„М.КОСТЮК отметил категорическую недопустимость повторения неподобающего обслуживания населения, в том числе и чернобыльцев, и предупредил, что такие нарушения будут строго наказываться - вплоть до увольнения с работы”, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, во Львове с 6 декабря продолжается бессрочная акция протеста чернобыльцев, которые выставили 5 палаток возле здания Львовской ОГА.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 декабря - в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС.