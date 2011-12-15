В Донецке установят памятник Есенину

В Донецке установят памятник Сергею Есенину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, 12 декабря состоялась презентация проектов памятника. Инициатором проведения конкурса выступила городская организация «Литературное общество «Стойло Пегаса» совместно с Главным управлением градостроительства и архитектуры горсовета.

Заявки на участие подали 10 авторов и авторских коллективов, которые представили 19 художественных работ.

По словам учредителя «Литературного общества «Стойло Пегаса», секретаря горсовета Николая ЛЕВЧЕНКО, «то, что на конкурс представлено столько работ, говорит о том, что идея назрела - для нас очень важно, чтобы больше людей зашли на сайт, сделали выбор, тогда мы сможем более объективно и взвешено принять решение».

Памятник планируется установить в Городском парке культуры и отдыха.

Графические изображения всех проектов памятника размещены на сайте esenin.dn.ua

В пресс-службе горсовета напомнили, что общественная организация «Литературное общество «Стойло Пегаса» создана с целью развития литературно-просветительской жизни города, популяризации творчества С.Есенина, а также поиска начинающих литераторов и оказания им помощи в творческой реализации.