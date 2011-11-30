Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” пройдет тренинг “У Будды - 10 баллов, у Цезаря - 8, у Пугачевой - 4. А у вас сколько?”.

Во время тренинга психолог Валентин ШИВАЧЕНКО, который исследовал жизнь нескольких сотен выдающихся харизматичных людей, расскажет о главном секрете харизмы.

В частности, во время тренинга будет акцентировано внимание на очевидных и скрытых причинах наличия харизмы у человека, на развитии личного магнетизма - неотъемлемой составляющей харизмы. Также можно будет узнать, как повысить уровень собственной харизмы благодаря внешним (взгляду, голосу, и тому подобное) и внутренним (внутреннему огню и тому подобное) аспектам; как использовать харизму для достижения своих целей, а также превратить харизматичное поведение в стиль жизни.

На тренинге также будут приведены яркие примеры харизматичного поведения великих людей. И, что самое важное – его участники смогут узнать о главном, мистическом секрете харизмы (о нем нет информации ни в одном источнике).

Подробнее о семинаре можно прочитать по ссылке

Как сообщалось, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.