Сосед изнасиловал 9-месячную девочку

В Кировоградской области работники Новомиргородского райотдела УМВД «по горячим следам» задержали ранее судимого 42-летнего жителя одного из сел района, который поглумился над 9-месячной девочкой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей УМВД в Кировоградской области.

17 ноября в райотдел милиции обратилась 22-летняя женщина, которая сообщила, что в ее отсутствие в дом проник неизвестный человек и нанес ее 9-месячной дочери телесные повреждения.

Выяснилось, что молодая мама около 2-х часов ночи закрыла свою малолетнюю дочь в доме, и пошла провожать домой подругу. Когда вернулась и увидела ребенка, то вынуждена была позвонить в милицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался односельчанин матери, который знал, что женщины в тот момент не было в доме. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник в помещение и издевался над девочкой. Мужчина ранее уже был несколько раз осужден, в одном из случаев – за изнасилование.

Теперь ребенок находится на лечении в одном из медицинских заведений Кировограда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.