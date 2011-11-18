Чернобыльцы провели митинг протеста в Краматорске

Сегодня в Краматорске Донецкой области чернобыльцы провели возле городского Управления Пенсионного фонда митинг протеста.

Как сообщает местный сайт «Новости Краматорска», чернобыльцы пришли с требованием обеспечить выплаты пенсий, которые были законно им назначены решениями судов.

Один из участников акции рассказал, что он инвалид третьей группы, до обращения в суд у него была пенсия 1 тыс. 650 грн., а после «судебной волокиты» ему стали выплачивать 5 тыс. 305 грн., сейчас этих доплат нет.

«В настоящий момент моя пенсия составляет 1090 грн. Если бы мне сказали, что у меня будет такая пенсия, то я ни за что не взял бы кредит на лечение. Теперь мне его просто нечем гасить. Денег на лечение у меня тоже нет, а у меня в день 12 грн. только на одни шприцы уходит», - посетовал еще один участник акции чернобыльцев.

Многие митингующие рассказали подобные истории и возмутились существующей несправедливостью по отношению к инвалидам-чернобыльцам. Ликвидаторы требовали: «Мы хотим получить гарантию, что будут выплачены задолженности на основании решения судов и пенсии в полном объеме».

Но во время акции к митингующим вышла начальник Краматорского управления Виктория ЕЛТАРЕВА и сказала, что пока осуществление доплат невозможно, поскольку денег в бюджете нет.

Данная акция проходила под пристальным вниманием милиции, которая плотной стеной перекрыла вход в здание Управления.

В связи с проведением акции также был перекрыт проезд от здания Пенсионного фонда, ведущий в старую часть города, говорится в сообщении.