СМИ: ждать в Украине эпидемии гриппа можно уже через неделю

В этом сезоне Украина ожидают три типа вируса гриппа, заявил ТСН представитель Центральной СЭС Минздрава Украины Андрей Александрин. Они уже циркулируют в России, Польше, Молдове. В Украине вирусы всерьез заявят о себе уже через 1-2 недели, прогнозирует эксперт.

Александрин подчеркнул, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа по-прежнему является вакцинация. В Украине зарегистрированы 5 вакцин, которые включают в себя все три штамма гриппа. Проверку прошли 628 000 доз.

По данным 45-й недели в Украине вакцинировались 152 тыс. человек, поэтому вакцины достаточно, сообщил эксперт.