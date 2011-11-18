Кабмин уволил ректора «Острожской академии»

Кабинет министров уволил Игоря ПАСИЧНИКА с должности ректора Национального университета "Острожская академия».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 16 ноября.

Согласно документу, И.ПАСИЧНИК уволен в связи с окончанием срока действия контракта.

Кроме того, постановлением от 16 ноября Кабмин признал утратившими силу постановления, которыми утверждались уставы национальных университетов "Киево-Могилянская академия" и "Острожская академия".

Между тем 65-летний профессор, Герой Украины И.ПАСИЧНИК не исключает, что может вновь занять должность ректора в случае, если победит в конкурсе на замещение вакантной должности ректора и если профильное министерство вновь подпишет с ним контракт.

Он ждет от Министерства образования и науки, молодежи и спорта объявления конкурса на замещение вакантной должности ректора, чтобы вновь выставить свою кандидатуру.

Как передает корреспондент УНИАН, в разговоре с ривненскими журналистами И.ПАСИЧНИК надеется и впредь остаться руководителем «Острожской академии», которую считает своим детищем.

И.ПАСИЧНИК в 1994 году был инициатором возрождения «Острожской академии», которая считается старейшим высшим учебным заведением Восточной Европы (основана в 1576 году князем Василием-Константином Острожским и княгиней Гальшкой Острожской). Впоследствии он стал и первым ректором возрожденного вуза.