26 ноября в Украине - минута молчания

26 ноября в Украине почтят память жертв голодоморов и политических репрессий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в связи с этим на территории Мемориала памяти жертв голодоморов в городе Киеве с участием руководства государства, членов правительства, других официальных лиц, общественности пройдут траурные мероприятия, в частности, скорбное шествие, возложение цветочных композиций к Мемориалу. Будет объявлена минута молчания.

В этот день в Национальной опере Украины будет проведен Концерт-реквием памяти жертв голодоморов в Украине.

Память жертв общенациональной трагедии в регионах государства почтят с участием руководителей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Во всех регионах пройдут траурные мероприятия с участием руководителей органов власти, представителей общественно-политических сил, в частности, возложение венков и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятным знакам, местам захоронений жертв голодоморов и политических репрессий. В ходе мероприятий будет объявлена минута молчания.

На всей территории государства предусмотрено приспустить государственные флаги, будут внесены изменения в программы теле- и радиоканалов, ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Соответствующая работа в связи с Днем памяти жертв голодоморов будет проведена заграничными дипломатическими учреждениями Украины. В частности, будет оказываться содействие украинской общественности за рубежом в организации почтения памяти жертв голодоморов.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины будет обеспечивать освещение в средствах массовой информации реализации в Украине и за рубежом мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

Кроме того, правительству поручено принять неотложные меры с целью решения проблемных вопросов в деятельности Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине», а Киевской городской государственной администрации совместно с общественными организациями, научными учреждениями - проработать вопрос надлежащего упорядочения Калиновой рощи, посаженной на склонах парка Славы.

Представители центральной и киевской власти также примут участие в траурных мероприятиях, которые организовывает общественность 26 ноября в столице Украины, в частности, в акции «Зажги свечу».

Как известно, каждую четвертую субботу ноября в Украине проходит почтение памяти жертв голодоморов и политических репрессий.