В Бразилии обеспокоены ситуацией вокруг завода «Индар»

Бразилия официально выразила обеспокоенность состоянием реализации договора о научном сотрудничестве, подписанном между инсулиновым заводом «Индар» и государственным концерном Fiochuz/Farmanguinhos.

Об этом говорится в обращении Торгово-промышленной палаты Рио-де-Жанейро Федеративной Республики Бразилия в адрес Кабинета министров Украины, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Обеспокоенность государственных органов вызывает вопрос о способности завода «Индар» выполнить взятые на себя контрактные обязательства, – говорится в обращении. – В частности, нам стало известно, Генеральная прокуратура Украины опротестовала в судебном порядке правильность решения об отчуждении государственного пакета акций. Соответственно, возникает вопрос о правомерности представления интересов официальными лицами ЗАО «Индар» и их способности исполнить взятые договорные обязательства».

В обращении также отмечается, что передачу технологии производства человеческого инсулина концерну Fiochuz/Farmanguinhos обеспечивало ЗАО «Индар» «в лице доктора биологических наук, профессора ЛАЗАРЕВА Алексея Павловича».

В связи с этим бразильская сторона обратилась в уполномоченные органы Украины с требованием обеспечить исполнение украинской стороной взятых на себя контрактных обязательств и передать должным образом компетентным и уполномоченным лицами и в установленные сроки соответствующей технологии согласно договора между ЗАО «Индар» и государственным концерном Fiochuz/Farmanguinhos и не допустить срыва важных международных обязательств.

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия с ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сегодня министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сообщил, что на решение суда подана апелляция, и «она будет рассматриваться в конце этого месяца».