Экс-начальнику Госинспекции дали пять лет тюрьмы

Деснянский районный суд Киева признал экс-начальника Государственной инспекции по контролю над ценами Министерства экономики Украины Татьяну РУДЬ виновной в получении взятки и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, такой приговор суд вынес сегодня, 18 ноября.

В частности, согласно приговору, Т.РУДЬ признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 368 (получение взятки в большом размере или служебным лицом) Уголовного кодекса, Ей назначено наказание с применением ст. 69 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

В то же время согласно требованиям ст. 75 (освобождение от отбывания наказания с испытанием) УК Украины, Т.РУДЬ была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, проинформировали в ГПУ.

Как заявила прокурор Марина КАПИНОС, которая поддерживала государственное обвинение по делу, «в течение 15 суток будет решен вопрос относительно обжалования данного приговора, поскольку он не соответствует тяжести совершенного преступления».

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2010 года с должности председателя Государственной инспекции по контролю над ценами за нарушение присяги госслужащего была уволена Т.РУДЬ. В тот же день она была задержана работниками СБУ и ГПУ в связи с расследованием дела о взяточничестве.

1 марта 2011 года Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры заявило о завершении расследование уголовного дела об обвинении бывшего начальника Госинспекции по контролю над ценами Минэкономики и двух руководителей территориального подразделения этой инспекции в Киевской области по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Было установлено, что указанные должностные лица в октябре 2010 года «совершили законченное покушение на получение путем вымогательства взятки» в сумме 50 тыс. долларов от директора частного предприятия за принятие решения об отмене экономических санкций относительно предприятия за нарушение действующего законодательства в сфере ценообразования.