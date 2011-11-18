Эксперт: «Северный поток» не обещает Европе ничего хорошего

Газопровод «Северный поток» изменит акценты в украинско-российских отношениях и усилит монополизм «Газпрома» в Европе.

Такое мнение эксперты высказали в опросе Институту Горшенина, который проводился в рамках исследовательской программы «Северный поток» в контексте европейского энергетического рынка».

Министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА считает, что «Северный поток» не сулит Европе ничего хорошего, поскольку означает монополизм российского «Газпрома».

«Очень субъективные оценки касательно этих вопросов, и они могут быть разными. Если слушать МЕДВЕДЕВА (Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА) об открытии потока, если ожидать его, российский, газпромовский прогноз касательно роста экономики Евросоюза на 20 лет вперёд, то ничего страшного не случится. Увеличение потребления (газа) Европейским Союзом не приведёт к существенному уменьшению транзита через Украину. Что это значит для Европы? Ничего хорошего, потому что это есть дальнейший монополизм российского «Газпрома». Именно поэтому они (европейцы) приняли третий энергетический пакет, чтобы бороться с «Газпромом». То есть, всё дело в том, сколько процентов рынка будет иметь Россия – больше, чем она имела 5 лет назад. Это значит, что для Европейского Союза с точки зрения энергетической безопасности это минус. Для Украины это не означает большой минус, если будет оптимистичный прогноз потребления энергоносителей в Европе. Если нет, то конечно, через украинскую ГТС будет течь меньше газа. Насколько меньше? Думаю, 10-15 млрд. на протяжении пяти лет минус с нашего баланса», - предполагает эксперт.

Президент компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил ХАЗИН считает, что запуск «Северного потока» отразится на статусе Украины как газотранспортного государства.

«Раньше Украина была монополией, а теперь её нет. Это (запуск «Северного потока») создаёт определённые проблемы. Другое дело, что пока «Северный поток» не может полностью закрыть украинский газопровод, но если там сделают ещё одну нитку (газопровода), то тогда закроет. Тут, конечно, для Украины – проблемы. Для России же наоборот – это хорошо», - считает эксперт.

По мнению М.ХАЗИНА, «Северный поток» не окажет влияния на отношения Российской Федерации с Европейским Союзом, чего, однако, нельзя сказать о её отношениях с Украиной.

«Немножко изменит акценты, в рамках которых эти отношения проистекают. Мне на самом деле кажется, что это не столь принципиально. Конечно, для Украины обидно, если она потеряет плату за транзит. Но, в некотором смысле, это результат острого конфликта. На самом деле, этого, думаю, можно было бы избежать, но сейчас уже что говорить – тема уже закрыта», - заключил эксперт.

Справка УНИАН. 8 ноября в эксплуатацию была введена первая нитка газопровода «Северный поток». Газопровод на морском участке Выборг - Грайфсвальд протяжённостью 1128 км будет иметь две параллельные ветки, рассчитанные на поставку 55 млрд. куб. м газа в год. По «Северному потоку» российский природный газ будет доставляться напрямую немецким и европейским потребителям.

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность «Северного потока», планируется в конце 2012 г.