Потенциал Киевской области презентуют в Китае

Делегация Киевской области во главе с председателем областной государственной администрации Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ находится с официальным визитом в провинции Хубей Китайской Народной Республики, где презентует экономический потенциал Киевщины, обсуждает перспективы сотрудничества между регионами, улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, Киевщина заинтересована в налаживании и развитии отношений с китайской провинцией Хубей, и уже уже есть определенные наработки в этом направлении. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере экономики, сельского хозяйства, медицине, образовании.

«Мы договорились об организации стажировки наших и китайских специалистов с целью изучения и обмена опытом, а также о создании украинско-китайского культурно-образовательного центра, который будет способствовать налаживанию связей между культурными и учебными заведениями. Сейчас прорабатываем проект Программы по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Киевской облгосадминистрацией и Народным правительством провинции Хубей на 2012-2013 годы», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Также в сообщении напоминается, что в сентябре Киевскую область посетила официальная делегация Народного правительства провинции Хубей во главе с вице-губернатором провинции Хубей Джан ДЕЙЛИ. Члены делегации ознакомились с социально-экономическим состоянием и инвестиционным потенциалом Киевщины, а также возможностями развития двусторонних отношений и активизации сотрудничества.