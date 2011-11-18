Кабмин рекомендовал повысить арендную плату для ЧФ

Кабмин Украины рекомендовал повысить арендную плату за участки, используемые Черноморским флотом РФ. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

В документе содержится рекомендация органам местного самоуправления провести нормативную денежную оценку земельных участков, которые используются Черноморским флотом РФ на территории Украины, и установить размер арендной платы за пользование такими земельными участками на уровне 3% их нормативной денежной оценки на 2013 г. и 4% для расчета на 2014 г. и следующие годы



Государственному агентству земельных ресурсов, Министерству иностранных дел, Министерству обороны, Фонду государственного имущества Украины поручено завершить до 2013 г. согласование документов по инвентаризации и нормативной денежной оценке таких земельных участков.



Министерству финансов поручено предусмотреть в проекте закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год дополнительную дотацию местным бюджетам на компенсацию потерь доходов в результате размещения Черноморского флота РФ на территории Севастополя и Автономной Республики Крым.