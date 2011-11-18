ВР внесла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Налоговый кодекс. Ими, в частности, предусмотрено, что в случае передачи в аренду или концессию целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия налогоплательщик - арендатор или концессионер после принятия целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия в аренду или концессию приобретает все права и обязанности относительно погашения денежных обязательств или налогового долга, которые возникли у государственного или коммунального предприятия до передачи целостного имущественного комплекса в аренду или концессию.

Также законом предусмотрено, что получение имущества в концессию не меняет налоговых обязательств концессионера. При этом концессионер увеличивает сумму расходов на сумму начисленного концессионного платежа по результатам налогового периода, в котором осуществляется такое начисление.

Кроме того в Налоговый кодекс внесены изменения о том, что на период действия порядка налогообложения доходов от страховой деятельности, предусмотренного этим пунктом, доходы страховщика от другой деятельности, не связанной со страховой деятельностью, а также доходы, полученные страховщиком-цедентом в отчетном периоде от перестраховщиков по договорам перестрахования, уменьшены на сумму осуществленных страховщиком-цедентом страховых выплат (страхового возмещения) в части (в пределах долей), в которой перестраховщик несет ответственность в соответствии с заключенными со страховщиком-цедентом договорами перестрахования, облагаются налогом в порядке, сроки и по правилам, предусмотренными этим Кодексом, и по ставке, определенной в соответствии с пунктом 151.1 статьи 151 этого Кодекса.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.