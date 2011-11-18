ВР перечислила, что запрещено частному охраннику

Верховная Рада Украины приняла повторно закон «Об охранной деятельности», учтя все предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 394 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот Закон определяет организационно-правовые принципы осуществления хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по охране собственности и граждан. Органами государственного регулирования в сфере охранной деятельности является Кабинет министров Украины, а также центральный орган исполнительной власти в сфере охранной деятельности.

В соответствии с законом, субъект охранной деятельности на основании полученной в установленном порядке лицензии предоставляет такие охранные услуги:

охрана имущества граждан;

охрана имущества юридических лиц;

охрана физических лиц.

Перечень отдельных особо важных объектов права государственной собственности, охрана которых осуществляется исключительно государственными предприятиями и организациями, определяется в порядке, устанавливаемом Кабинетом министров Украины. Условия охраны опасных и ценных грузов при перевозке и их перечень определяет Кабинет министров Украины.

В законе определены основания для аннулирования лицензии на охранную деятельность. Также определены права субъекта охранной деятельности.

Законом предусмотрено, что при организации и осуществлении охранной деятельности запрещается:

- приобретать и использовать имущество, определенное законодательством для исключительного использования военными формированиями и правоохранительными органами;

- использовать признаки принадлежности (элементы символики, форменная одежда и пр.) к Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, Управлению государственной охраны, Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям, правоохранительным, природоохранным и контролирующим или другим органам исполнительной власти, их специальных подразделов, в том числе в названии субъекта охранной деятельности, на одежде, транспорте реагирования, зданиях, в документации;

- создавать препятствия или мешать деятельности представителей правоохранительных и других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностным лицам, а также гражданам в осуществлении ими полномочий, предоставленных им законами и другими нормативно-правовыми актами;

- разглашать сведения об применяемых мерах по организации и осуществлению охранной деятельности, а также информацию с ограниченным доступом и информацию об охраняемом, которые стали известны в связи с осуществлением охранной деятельности, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

- скрывать факты о совершаемых или готовящихся преступлениях, независимо от интересов заказчика и услуг по охране;

- охранять физическое лицо, которое совершает преступные действия, административное правонарушение или пытается их совершить;

- совершать действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставящие под угрозу их жизни и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию;

- использовать средства радиосвязи без наличия разрешения на их использование на предоставленных радиочастотах;

- проводить мероприятия, отнесенные к оперативно-розыскным Законом Украины “Об оперативно-розыскной деятельности”;

- вовлекать в охранные мероприятия лиц, не представивших документы, необходимые для устройства на работу, или не отвечающих квалификационным требованиям;

- принимать участие в исполнении судебных решений в ходе исполнительного производства;

- прибегать к действиям, направленным на силовое противостояние между персоналом охраны разных субъектов ведения хозяйства.

В законе определены права и обязанности персонала охраны.

В нем определен порядок применения персоналом охраны мер физического влияния и специальных средств. В законе отмечено, что задержание лица персоналом охраны не является административным задержанием. Задержанное лицо немедленно передается органу внутренних дел по месту совершения правонарушения. Запрещается применять меры физического влияния и специальные средства против женщин с явными признаками беременности, лиц преклонного возраста или с выраженными признаками инвалидности и малолетних лиц, а также против лиц, которые в соответствии с законодательством являются носителями специального статуса неприкосновенности, кроме случаев совершения ими нападения, которое представляет угрозу жизни и здоровью физических лиц, персонала охраны, или вооруженного нападения, или вооруженного сопротивления.

Персоналу охраны запрещается применять специальные средства в местах значительного скопления людей, если это может привести к причинению вреда жизни и здоровью посторонних лиц, кроме случаев самообороны (самозащиты).

В законе определен порядок использования служебных собак.