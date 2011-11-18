Задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

В Скадовском районе Херсонской области задержан педофил.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, следователем райотдела милиции в ходе расследования уголовного дела был задержан 24-летний местный житель, который изнасиловал 14-летнюю девушку.

Установлено, что 12 октября в 21.00 задержанный в поле между селами Новоукраинка и Тарасовка с применением физической силы и угроз вступил с несовершеннолетней в половые отношения «неестественным путем».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.